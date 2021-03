Perugia, deruba il parroco e aggredisce i passanti: arrestato un 58enne

Colto sul fatto dalla Polizia, un 58enne italiano è stato arrestato all'uscita da una struttura religiosa con un bottino di 80 euro. È successo a Perugia, dove gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti su segnalazione della sala operativa della Questura nei pressi di una parrocchia, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, descritto come un uomo brizzolato di mezza età e con una vistosa ferita alla fronte, intento ad aggredire i passanti brandendo due bastoni e urlando frasi senza senso, dopo aver lanciato delle pietre contro un'auto che passava per poi entrare nella struttura religiosa.

Appena giunti sul posto i poliziotti hanno immediatamente notato un soggetto rispondente perfettamente alle descrizioni ricevute il quale, uscendo proprio dal cancello del complesso religioso, ha gettato in terra un foglio di carta bianca. Immediato è scattato il controllo e l'uomo, un italiano classe 1963 con a carico precedenti di Polizia e condanne a proprio carico (riguardanti reati contro il patrimonio, in particolare furti aggravati e rapine) e sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare proprio presso quella struttura, è stato trovato in possesso di 80 euro mentre il foglio di carta gettato in terra era un permesso provvisorio di guida.

Durante il controllo e le fasi di indagine condotte anche attraverso l’ascolto dei testimoni e delle vittime delle aggressioni dell’uomo, gli agenti sono stati poi avvicinati da uno dei parroci del complesso religioso che ha raccontato loro di aver subito un danneggiamento ai vetri della propria autovettura, parcheggiata all’interno della struttura, dalla quale erano spariti denaro e il proprio permesso provvisorio di guida. Di fronte all'evidenze dei fatti il 58enne ha infine riconosciuto le proprie responsabilità ed è stato così tratto in arresto per il reato di furto aggravato su autovetture e denunciato per il reato di tentate lesioni aggravate e minacce aggravate. Oggi è in programma il processo per direttissima.