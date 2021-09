Fermato dalla vigilanza con 450 euro di merce rubata: arresto e foglio di via per un 48enne

Sorpreso dalla vigilanza con merce rubata per un valore complessivo di 450 euro, un 48enne cittadino georgiano è stato arrestato dalla Polizia per il reato di furto aggravato. È successo presso il centro commerciale di Collestrada a Perugia, dove gli agenti sono giunti in seguito alla segnalazione del personale di un esercizio commerciale a cui sono stati poi restituiti i prodotti che erano stati trafugati.

L’uomo è stato così messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora con permanenza presso il proprio domicilio nelle ore notturne, mentre il questore di Perugia Antonio Sbordone ha emesso per lui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di tre anni.