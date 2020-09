Arrestato spacciatore armato di coltello, bisturi, tirapugni e manganello telescopico

È servito anche lo spray urticante ai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni per bloccare un 25enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, arrestato in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

È successo sabato scorso quando il giovane, controllato in piazzale Bellucci insieme a un altro soggetto non identificato (riuscito invece a darsi alla fuga), ha opposto fattiva resistenza nei confronti dei militari intervenuti su indicazione della Centrale Operativa. Al termine della breve colluttazione è scattata così la perquisizione, con l'uomo trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e 662 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecità.

Il 25enne è stato inoltre denunciato per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso anche di un coltello, un bisturi, un tirapugni e un manganello telescopico. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, avvenuto nella giornata di ieri.