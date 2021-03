Perugia, spaccata notturna al bar della stazione Sant'Anna

L'allarme dopo mezzanotte: vetrina in frantumi, circa 250 euro il bottino del furto

Spaccata notturna al bar della stazione di Sant'Anna a Perugia e nessuna traccia di chi si era introdotto nell'esercizio commerciale dopo averne mandato in frantumi la vetrina.

Per lo scasso, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati usati dei vasi vuoti trovati abbandonati nei paraggi e l'operazione avrebbe provocato una ferita al ladro (o a uno dei ladri), come testimonierebbero le tracce di sangue trovate un po' ovunque nel bar (e che hanno poi costretto a una lunga disinifestazione del locale).

Magro il bottino per chi ha compiuto il furto, che con il blindato dei tabacchi chiuso con il lucchetto è riuscito comunque a portarsi via circa 250 euro prima di darsi alla fuga, a quanto sembra ben attento a non essere ripreso dalle videocamere della zona.