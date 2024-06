Sicurezza sulle strade, controlli a tappeto contro alcol e droga al volante: due denunce

Controlli della polizia stradale per il contrasto delle condotte imprudenti e alta velocità, contestate 294 veicoli controllati; denunciati due conducenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Questo il bilancio dell'attività messa in atto nell'ultima settimana. Un conducente è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza; un altro, invece, è risultato positivo al test finalizzato a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata la denuncia.

Un altro automobilista, invece, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite, ma inferiore allo 0,75 grammi per litro, è stato sanzionato amministrativamente con contestuale ritiro della patente.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 362 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 30 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida.

Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti di rilevazione in dotazione, che hanno permesso di contestare 82 sanzioni per il superamento dei limiti previsti. L’attività di controllo ha portato, complessivamente, al ritiro di 6 patenti di guida e 8 carte di circolazione. I servizi di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e verranno intensificati nella stagione estiva.