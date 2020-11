Alla guida di un 'bolide' senza patente né assicurazione: 29enne nei guai

Alla guida di un 'bolide' senza copertura assicurativa né patente italiana. Ad essere scoperto in zona via Settevalli, durante un controllo degli agenti del reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche diretti dal vice questore Maria Rosaria De Luca, un 29enne brasiliano sanzionato con una multa di 6mila euro e il sequestro della macchina, un’autovettura di grossa cilindrata con un motore da 500 cavalli.

Sempre a Perugia poi il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal commissario Monica Corneli, ha invece fermato per controllo un'auto condotta da un 32enne tunisino a sua volta sprovvisto di patente di guida italiana. Nei guai per l’incauto affidamento anche il proprietario del veicolo, che era seduto al lato passeggero: sanzioni amministrative per oltre 5000 euro e auto sottoposta a fermo amministrativo.