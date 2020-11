Incinta, sola e ferita vicino a uno svincolo della E45: donna soccorsa da carabinieri e 118

Sola e ferita con dei traumi agli arti nei pressi dello svincolo Marsciano/Collepepe della E45. Così, nella prima mattina di oggi (sabato 21 novembre) è stata trovata dai carabinieri e dal personale del 118 una donna incinta di origine straniera, notata dagli automobilisti che hanno poi lanciato l'allarme.

Trasportata all'ospedale di Perugia è ora ricoverata in ortopedia, mentre per far luce sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Todi guidati dal comandante Luigi Salvati Tanagro.