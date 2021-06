Due giorni a semaforo lampeggiante all'incrocio di via Moncenisio, la Polizia locale invita alla prudenza

Un improvviso problema tecnico, in attesa dell’intervento di ripristino, ha costretto l'amministrazione comunale di Città di Castello a porre in modalità lampeggiante l'impianto semaforico posto all'incrocio tra via Moncenisio, viale Diaz e via Buozzi (Ex Shell).

Il corpo di Polizia municipale invita gli utenti della strada alla massima prudenza. La riparazione dell'impianto semaforico ed il regolare funzionamento è previsto nella mattinata di lunedì prossimo 21 giugno.