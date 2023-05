Polizia stradale, 200 sanzioni dopo i controlli sulle strade di Perugia

La Sezione Polizia Stradale di Perugia ha effettuato una serie di servizi di pattuglia con turni h 24 con il controllo di 245 veicoli e 312 persone, accertandoo e contestando 200 infrazioni al Codice della Strada.

Fondamentali anche i controlli finalizzati a monitorare il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose. Sono state, infatti, 75 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale.

Nel complesso, sono stati decurtati di 188 punti patente e ritirate 3 patenti di guida; sequestrati anche 4 veicoli.

Per quanto riguarda le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri sono stati effettuati 35 interventi per soccorso stradale e 18 per rilevamento degli incidenti.

Nel corso dei servizi di controllo della velocità, i poliziotti hanno sanzionato 31 conducenti per il superamento dei limiti previsti.