Guidare in sicurezza, via alla campagna contro gli incidenti. Controlli rafforzati e uno stand informativo a Collestrada

Educare alla sicurezza sulla strada. In occasione della “Settimana europea della mobilità”, prevista dal 16 al 22 settembre, la polizia stradale promuove anche quest’anno la campagna Roadpol Safety Day che ha come missione quella di ridurre il numero di vittime della strada, che ancora oggi registra la triste media di 70 morti al giorno, nonché quella della riduzione del numero di incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione europeo 2021/2030.

La stradale, in questa occasione, predisporrà servizi di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritenuti principale concausa di incidenti. Come l’elevata velocità, il mancato o inidoneo utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, così come il casco protettivo e l’uso di telefoni cellulari e cuffie sonore, per non parlare poi dell’uso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti.

L’iniziativa sarà accompagnata dallo svolgimento di attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione. Il 16 settembre, dalle 10 al Centro Commerciale di Collestrada gli operatori della polizia stradale di Perugia saranno a disposizione della cittadinanza per illustrare la campagna di punta Roadpol.

Sarà presente, per parte della giornata, l’autovettura Lamborghini Huracàn con livrea della polizia che oltre essere utilizzata come mezzo di rappresentanza per eccellenza, viene utilizzata per trasporto organi.