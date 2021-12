Ubriachi e drogati alla guida, giro di vite dei Carabinieri nell'Eugubino-Gualdese

Alcol e droga alla guida, stretta dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio. Nella notte tra sabato e domenica, i militari hanno svolto un vasto servizio per garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio eugubino-gualdese.

Sono stati 25 i veicoli fermati e controllati. Sottoposti a controllo anche i 25 conducenti, per i quali è stata anche verificata l’idoneità psico-fisica alla guida attraverso alcoltest.

L’analisi dei dati del mese di novembre appena trascorso riportano 6 sanzioni per guida sotto l’influenza dell’alcol e 3 in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, mentre 2 conducenti si sono rifiutati di sottoporsi al test con l'etilometro.

Lo specifico servizio, con scopo preventivo, è stato attuato mediante posti di controllo simultanei svolti dalle pattuglie nelle immediate vicinanze dei luoghi di aggregazione giovanile ed è stato programmato per tutto il periodo invernale.