Polizia ferroviaria, controlli e consigli per la sicurezza nelle stazioni umbre

Gli agenti della Polizia ferroviaria della Sezione di Foligno e del Posto Polfer di Perugia, nella giornata di ieri hanno effettuato i controlli, sia sui convogli sia in stazione, al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.

Nel corso dell’attività, nelle Stazioni di Perugia e Foligno e negli scali controllati lungo gli itinerari della provincia, sono state 842 le persone controllate, 37 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 19 le operazioni di controllo a bordo treno, 10 i servizi lungo linea e 40 i treni scortati.

I poliziotti hanno anche fornito ai viaggiatori alcuni consigli e avvertimenti utili per viaggiare in sicurezza in ambito ferroviario tra i quali: non superare la linea gialla; non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede; ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.

L’operazione rientra tra le iniziative disposte periodicamente, anche attraverso il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo.

Gli agenti, durante l’attività, hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, al fine di garantire la sicurezza, effettiva e percepita, dei viaggiatori.