Rapina a Torino con una pistola rubata nel 1975 a Perugia: arrestati i malviventi

Una rapina a mano armata con una pistola una Beretta calibro 7,65 (con 7 proiettili) risultata rubata nel 1975 in provincia di Perugia. A compierla nel tardo pomeriggio di mercoledì (17 marzo) due italiani, uno di 43 e l'altro di 46 anni, entrati in azione in un negozio 'Acqua & Sapone' di Torino e riusciti a farsi consegnare l'incasso di giornata dalla cassiera (470 euro) ma poi arrestati dai carabinieri, giunti prontamente sul posto, mentre tentavano la fuga. Come riporta 'Torino Today' i due malviventi sono stati tradotti in carcere mentre la pistola è stata inviata al Ris di Parma per verificarne l’eventuale utilizzo in altri episodi delittuosi.