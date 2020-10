Polizia ed Esercito fermano due irregolari con precedenti per droga: espulsi entrambi

Polizia di Stato ed Esercito Italiano insieme per la sicurezza di Perugia. Accade in via Settevalli, dove personale della Squadra Volante è andato in ausilio ad una pattuglia dei militari impegnati in un controllo ad una persona.

Arrivati sul posto gli agenti hanno identificato due cittadini tunisini, il primo classe 1976 ed il secondo classe ’89, noti alle forze dell’ordine per l'assidua frequenza nelle zone di spaccio.

Il primo, irregolare sul territorio nazionale, con per i numerosi precedenti di polizia, risultava destinatario di un ordine del Questore di Perugia ed un divieto di dimora nel Comune di Perugia.

Anche il secondo, fermato mentre gli agenti identificavano il primo, è irregolare in Italia, con numerosi precedenti di polizia e inottemperante ad un ordine del Questore di lasciare l’Italia.

A carico di entrambi sono state avviate le pratiche di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione. Il tunisino classe 1989 è già stato accompagnato presso il Centro di identificazione ed espulsione di Torino.