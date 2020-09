Rapinano un supermercato ma la fuga fallisce: arrestato un 52enne

Mascherina in volto e coltello in mano, rapinano il supermercato Europsin di via settevalli a Perugia e poi si allontanano con 1.500 euro di bottino a bordo di un'auto guidata da un complice, che ha poi perso il controllo del mezzo nella limitrofa via Piccolpasso.

I tre tentano allora la fuga ma il guidatore - un 52enne marocchino domiciliato a Perugia, disoccupato, con precedenti di polizia e in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - viene fermato dai Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Perugia, coadiuvati dai militatari delle stazioni di Perugia e Ponte San Giovanni, mentre gli altri due uomini riuscivano a dileguarsi.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 20 di ieri (25 settembre), con il 52enne arrestato in flagranza del reato di rapina in concorso e denunciato anche per ricettazione, poiché la macchina che guidava è poi risultata rubata a un ottantenne perugino. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato poi condotto in carcere a Capanne, dove attende ora il processo.