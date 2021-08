Perugia, movida notturna: insulta e prende a calci i poliziotti, arrestato un 22enne

Intervenuti in centro per i rumori molesti provocati da un gruppo di giovani, gli agenti hanno inseguito e fermato uno di loro che si era dato alla fuga: in tasca aveva tre involucri contenenti marijuana

Arrestato per violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e denunciato anche per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Queste le accuse di cui dovrà rispondere un 22enne italiano per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora presso il luogo di residenza dopo la convalida dell'arresto arrivata nell'udienza che si è svolta nella mattinata di oggi (lunedì 23 agosto).

Il fatto è accaduto ieri nel centro storico di Perugia, in piazza Ansidei, dove alcuni agenti di Polizia sono arrivati in seguito a una segnalazione di rumori molesti causati da gruppi di ragazzi in piena notte. Arrivati sul posto i poliziotti hanno effettivamente trovato alcuni giovani che, in quel momento, non stavano comunque adottando un comportamento particolarmente rumoroso.

Le lamentele di alcuni residenti ha innescato però la reazione provocatoria e poco rispettosa di un giovane sopraggiunto in quell’istante, che ha iniziato a prendersi gioco degli abitanti della zona. Invitato dagli agenti ad abbassare i toni, ad usare un linguaggio appropriato e ad avvicinarsi al fine di essere identificato rivoltogli dagli agenti, il ragazzo ha iniziato a prendersi gioco anche di loro apostrofandoli come degli "infami", per poi cominciare a correre al fine di evitare il controllo.

Dopo un improvviso inseguimento a piedi, l’uomo è stato però raggiunto dai poliziotti verso i quali ha sferrato dei colpi, colpendone uno alla mano con un violento calcio, minacciandoli poi con delle urla durante le fasi di immobilizzazione. Dai controlli sono emersi dei precedenti di Polizia a carico del giovane, che in una tasca dei pantaloni nascondeva inoltre tre involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana. E a quel punto sono scattati l'arresto e la denuncia.