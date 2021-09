Perugia, continua la 'stretta' delle forze dell'ordine a Fontivegge: un arresto e un'espulsione

Proseguono le operazioni straordinarie di controllo coordinate dalla Questura: in manette per evasione un nigeriano che era sottoposto ai domiciliari, rimpatriato un rumeno irregolare e con precedenti

Continua la stretta delle forze dell'ordine nel quartiere perugino di Fontivegge, dopo le risse dei giorni scorsi e la chiusura di due locali in poche ore che ha portato l'assessore alla Sicurezza del capoluogo Merli ad esprimere sui social il proprio apprezzamento per le operazioni condotte da Polizia e Municipale.

Nella giornata di ieri, coordinate dalla Questura perugina, un pattuglione interforze è stato impegnato in un'attività straordinaria di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto alle attività delittuose legate agli stupefacenti, alla prostituzione, ai reati predatori e all’immigrazione clandestina.

Oltre a cinque esercizi pubblici, sono stati controllati diversi veicoli e 39 persone e in piazza del Bacio è stato effettuato anche un arresto da parte della Squadra Mobile: a finire in manette per il reato di evasione un cittadino nigeriano, in giro nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nei giardini retrostanti via del Macello invece, le forze dell'ordine hanno identificato un cittadino di origine romena, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, già destinatario di un provvedimento di espulsione. Lo straniero, foto segnalato presso gli uffici della Questura, è stato poi accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari. Altri controlli sono in corso nella mattina di oggi (mercoledì 8 settembre).