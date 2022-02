Polizia locale in azione a Fontivegge: droga sequestrata e un ciclomotore rubato restituito al proprietario

Non si ferma l'attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della polizia locale di Perugia in collaborazione con i militari della 'Brigata Paracadutisti Folgore' impegnati nell’operazione 'Strade Sicure'.

Proprio nel corso di un controllo congiunto in via Campo di Marte è stato identificato un cittadino nordafricano sorpresp a consumare una dose di eroina sulle scale di un'abitazione privata. La sostanza residua è stata sequestrata e il trasgressore segnalato all’autorità competente, mentre vicino all’ingresso delle abitazioni sono state recuperate diverse siringhe abbandonate.

Sempre il personale del Nucleo Decoro Fontivegge, coordinato dal capitano Rosella Giusepponi, ha poi sequestrato hashish per una ventina di dosi a un cittadino extracomunitario e con l’ausilio della 'Brigata Paracadutisti Folgore', sempre in Piazza Vittorio Veneto, ne ha identificato un altro trovato in possesso di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo denunciato per violazione della normativa sull'immigrazione.

Nei giorni precedenti infine, gli agenti del Nucleo hanno individuato in via della Ferrovia un ciclomotore risultato rubato e restituito così al legittimo proprietario, mentre sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.