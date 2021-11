Sicurezza e cittadini, a Castel del Piano consigli e accorgimenti per arginare furti e criminalità

A Castel del Piano si parla di sicurezza del territorio, di prevenzione e di interventi di deterrenza dal compiere crimini nella zona. Nel corso di un'assemblea cittadina, presso la sede dell'associazione di promozione sociale “Tre Torri” si sono confrontati il comandante della stazione Carabinieri Pasquale Falcolini, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo Mencaglia ed esponenti della parrocchia.

Sono stati soprattutto i cittadini ad esprimere preoccupazione per i recenti, e sempre più frequenti, episodi di microcriminalità nella zona: dai furti al vandalismo su auto e proprietà. Una serie di episodi che ha avuto un incremento nonostante il lockdown e la crisi pandemica e che accresce ancora di più l’insicurezza e il quieto vivere dei quartieri.

Il comandante della Stazione dei Carabinieri ha voluto fornire alcuni semplici accorgimenti e regole di sicurezza: dal segnalare situazioni, persone o mezzi sospetti alle forze dell’ordine al prestare attenzione a persone che girano nel vicinato, magari in casa che si sa che in quel momento sono vuote, dal non aprire la porta o il cancello di casa senza sapere chi abbia suonato, non mandare i bambini ad aprire, fino all'installazione di allarmi, porte blindate e videosorveglianza.

È stata posta particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e che vivono da sole e, soprattutto, imprescindibile è la collaborazione con le forze di pubblica sicurezza, che costantemente garantiscono il presidio del territorio.