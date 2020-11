Chiusa a chiave e ubriaca a letto, lascia allo sbando una coppia di 87enni: denunciata badante

Stesa sul letto, ubriaca e in stato confusionale. Così gli agenti della Volante di Perugia hanno trovato la badante di una coppia di 88enni dopo la richiesta di soccorso della famiglia dei due anziani. Giunti sul posto e accolti in casa dai figli e da un nipote impegnato ad assistere la propria nonna, classe 1933 come il marito che era invece addormentato su un letto da ospedale con sponde protettive, i poliziotti hanno trovato l 'appartamento pulito e in ordine.

Diverso però lo scenario una volta entrati nella camera della badante assunta dalla famiglia, una 44enne rumena che si era chiusa a chiave. Cumuli di immondizia accatastati in varie parti, vestiti e oggetti sparsi ovunque e un fortissimo odore di alcol, percepito dagli agenti nonostante la mascherina anti-Covid. A quel punto la donna si è alzata dal letto barcollando e appoggiandosi all'armadio, dimostrando serie difficoltà anche nel riconoscere i propri documenti di identità. E quando gli agenti le hanno chiesto perché si fosse chiusa in camera e come mai in tarda mattinata fosse in quello stato anziché accudire come da contratto i due anziani, uno dei quali malato, ha risposto che quel giorno non aveva voglia di fare niente e che preferiva restare nella sua stanza.

Una noncuranza che a detta della famiglia è cresciuta progressivamente nelle ultime settimane, fino a che i due anziani non sono stati lasciati praticamente allo sbando e i figli della coppia hanno così allertato le forze dell'ordine. Gli accertamenti successivi hanno portato alla luce dei precedenti di polizia per abbandono di incapaci, abbandono di minori, minacce e violazione di domicilio e la badante è stata denunciata per il reato di maltrattamenti in famiglia.