Doveva lasciare l'Italia a febbraio, la Polizia Ferroviaria lo ferma a Foligno: denunciato

Un 34enne tunisino è stato denunciato a Foligno per inottemperanza ad un provvedimento di espulsione. L'uomo è stato fermato nella stazione dagli agenti al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo e dagli accertamenti eseguiti è risultato che avrebbe dovuto lasciare il territorio italiano nel febbraio scorso, così come ordinatogli dal Questore di Perugia. Il tunisino, dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia. L'operazione rientra nell'attività svolta nell’ultima settimana dal personale del Compartimento, che ha portato in tutto a un arresto e a tre denunce dopo i controlli su 2.462 persone effettuati sui treni e nelle stazioni delle tre regioni, con 231 pattuglie impegnate in stazione, 31 a bordo treno e 17 servizi di pattugliamento.

Ad Ancona, la Polizia Ferroviaria ha tratto in arresto un 23enne italiano, di origini marocchine, gravato da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata, per reati commessi in materia di stupefacenti. Un giovane straniero è stato denunciato per rifiuto delle proprie generalità e un 25enne cinese è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, in quanto palesemente ubriaco arrecava disturbo ai viaggiatori presenti nella stazione. L’uomo è stato anche allontanato dallo scalo ferroviario con il divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore. Infine, sempre ad Ancona, gli agenti hanno rintracciato un minore straniero che si era allontanato arbitrariamente da una Comunità di Fano. Il ragazzo è stato riaffidato alla struttura.

A Terni, un 20enne nigeriano è stato denunciato per inottemperanza ad un provvedimento di espulsione. Lo straniero è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria per un controllo nella stazione ferroviaria e da accertamenti eseguiti mediante l’utilizzo del lettore delle impronte digitali, è emerso che non aveva lasciato il territorio italiano, così come ordinatogli dal Questore di Ferrara nello scorso novembre. Il giovane, dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni.