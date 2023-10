Sicurezza, il nuovo questore Lamparelli: "Dobbiamo esssere curiosi, attenti e non sottovalutare niente"

Prevenzione, ascolto, dialogo. Perché la repressione è l’ultimo anello del servizio, “Servizio e non lavoro”, che la polizia svolge ogni giorno. Vicinanza ai cittadini, risposta pronta alle loro sollecitazioni e richieste. Siano segnalazioni di routine o segnali di qualcosa di più concreto. E poi collaborazione, con le altre forze di polizia e con i cittadini, per una sicurezza partecipata realmente. Fausto Lamparelli, con quello a Perugia, è al primo incarico come questore dopo quattro anni al Servizio centrale operativo. Una lunga esperienza di polizia giudiziaria e di contrasto alla criminalità organizzata che, spiega, “non deve far perdere di vista quelle che sono le necessità dei cittadini”. Perché, dice, le isole felici non esistono. La criminalità, sottolinea ancora, si manifesta in maniera differente nei diversi territori in cui cerca di farsi strada. In aree come la provincia di Perugia i tentativi ci sono, l’operazione Infectio che ha coordinato dallo Sco, ne è la conferma. Per questo, sottolinea, è ancora di più fondamentale cogliere ogni segnale. “Le caratteristiche fondamentali per un buon poliziotto sono la curiosità, l’attenzione e la capacità di non sottovalutare i particolari anche quelli più insignificanti dai quali, non di rado, si parte per scoprire situazioni più serie e complesse”. Nel territorio che, dice, sta iniziando a conoscere, vuole che la polizia sia il più visibile possibile: “Arriveranno dei rinforzi alla questura di Perugia, che è di serie A, intanto dobbiamo organizzarci con le forze e le risorse che abbiamo a disposizione. La carenza di personale, di cui soffrono un po’ tutti gli uffici, non può essere una giustificazione. Per questo è fondamentale l’organizzazione e la razionalizzazione di uomini e mezzi. Questo dobbiamo fare. Stare fuori dall’ufficio, essere presenti. Molte volte un lampeggiante fa più di un intervento in forze”.