Notte di follia in piazza del Bacio, in tre imperversano armati di bastone e coltello

Notte di follia a Fontivegge ieri sera poco prima di mezzanotte in piazza del Bacio.

In un filmato pubblicato nella pagina Facebook di Progetto Fontivegge, si notano tre stranieri che si raggruppano, inveiscono, urlano contro la polizia e gli abitanti di un palazzo; poi spariscono e quando ricompaiono uno di essi impugna un bastone.

Una scena che è andata avanti per circa 20 minuti, in una piazza completamente deserta, finché non sono intervenuti gli operatori della sicurezza One. Risulterebbe che oltre al bastone ci fossero anche due coltelli in possesso agli stranieri.

Un episodio che aggrava la situazione di paura e pericolo in quella zona di città dove recentemente è stato schierato anche l’esercito.