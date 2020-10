Eroina in tasca e nel marsupio: arrestato un 53enne con precedenti per spaccio

Trovato con cinque grammi di eroina addosso, un 53enne con precedenti di droga è stato arrestato a Perugia. L'uomo, extracomunitario di origini tunisine, è stato fermato per un controllo nel piazzale di fronte alla stazione di Fontivegge dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. A insospettire i poliziotti il modo in cui lo straniero stava confabulando in maniera molto ravvicinata con altre due persone, poi allontanatesi alla vista della pattuglia.

È stato invece raggiunto il tunisino, già noto alle forze dell'ordine come spacciatore di sostanze stupefacenti, e immediatamente perquisito. Nascosta in un pacchetto di sigarette all'interno del marsupio, gli agenti hannocosì trovato una bustina contenente tre involucri di cellophane termosaldati contenenti eroina, mentre altri cinque involucri con la stessa sostanza erano nella tasca anteriore del pantalone indossato.

Oltre alla sostanza stupefacente, per un peso totale di circa cinque grammi, e al confezionamento effettivo di quattordici dosi da immettere immediatamente nel mercato dello spaccio di droga, sono stati trovati nella disponibilità dell'uomo 170 euro in contanti, con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio. Sequestrati i soldi oltre all'eroina, gli agenti hanno infine proceduto all'arresto.