La cocaina arriva in bici, ma i poliziotti appostati assistono allo scambio: arrestato un 20enne

Prima le segnalazioni di alcuni cittadini, poi l'appostamento da parte dei poliziotti del commissariato di Foligno e infine l'arresto per un 20enne albanese (già noto alla Polizia per pregressi episodi di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), a cui vengono contestati i reati di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le segnalazioni mirate di alcuni cittadini, che da giorni avevano notato un giovane arrivare in bicicletta in una zona periferica della città per intrattenere brevi incontri sospetti con persone ogni volta diverse, è scattato l'appostamento. E dopo circa un'ora gli agenti hanno visto giungere in bici il giovane segnalato, raggiunto dopo pochi minuti da un’altra persona.

Gli investigatori hanno potuto osservare in tempo reale quella che appariva piuttosto chiaramente una cessione di sostanza stupefacente, sicché sono subito intervenuti bloccando sia il presunto spacciatore che l’acquirente. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre il venditore aveva con sé i 60 euro appena incassati e una seconda dose di peso e fattezze pressoché identiche alla prima.

A quel punto è scattato l’arresto in flagranza del giovane albanese (detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti i reati che gli vengono contestati) che nel processo per direttissima è stato convalidato dal Tribunale di Spoleto. Al 20enne sono state applicate le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora nell’intera regione Umbria. Resta ferma, naturalmente, la presunzione di innocenza del soggetto sino all’eventuale sentenza di condanna definitiva.