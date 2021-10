Rifiutano di sottoporsi al test antidroga: denuncia, auto sequestrata e ritiro della patente

Il rifiuto di sottoporsi al test antidroga è costato caro a quattro persone tra i 30 e i 40 anni fermate in auto a Deruta dai carabinieri di Todi: oltre alla denuncia in stato di libertà per loro sono scattati anche il sequestro dei rispettivi veicoli per la successiva confisca e il ritiro della patente.

Altri tre 30enni sono stati invece trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (cocaina e hashish per una quantità di 5 grammi complessivi, sottoposti a sequestro) e segnalati così alla Prefettura. In tutto 83 i veicoli controllati con diverse infrazioni al Codice della Strada contestate, dall'uso del telefonino durante la guida alla mancanza di copertura assicurativa.

Icarabinieri della Stazione di Deruta infine hanno notificato un provvedimento di chiusura di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino. I fatti risalgono a mesi addietro quando "presso tale attività commerciale - spiegano dall'Arma - erano avvenuti fatti che avevano turbato la sicurezza pubblica". Tali eventi, documentati dai militari del luogo, hanno consentito di ottenere dall’autorità preposta il decreto di sospensione dell'attività per 15 giorni.