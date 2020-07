Fontivegge e centro storico, pugno di ferro del Questore: 19 'cacciati' da Perugia in un solo mese

Ubriachi molesti, bivacchi, atti osceni e interruzioni dei servizi pubblici. Scatta il pugno di ferro del nuovo Questore, Antonio Sbordone: in 19 'cacciati' dalla città nell'ultimo mese dopo la stretta e i controlli serrati nelle zone più 'calde' di Perugia. I diciannove cittadini extracomunitari sono stati allontanati dal centro storico e dalla zona di Fontivegge. Per loro è scattato l'allontanamento.

In quattro sono stati beccati nell'acropoli - in piazza IV Novembre e piazza Danti - per ubriachezza molesta e bivacco e in quindici a Fontivegge tra la stazione, piazza del Bacio e Piazza Vittorio Veneto per interruzione di pubblico servizio, bivacco e atti contrari alla decenza.