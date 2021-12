Furti, lesioni personali e un incendio colposo: 16 persone denunciate dai carabinieri di Perugia

Una settimana di intensi controlli quella scorsa per i carabinieri di Perugia, in azione con un massiccio dispiegamento di pattuglie per vigilare sull’acropoli cittadina e sull’hinterland e non solo per monitorare il rispetto della norme anti-Covid.

Denunce e multe

Numerosi i posti di controllo sul territorio, incrementati per prevenire anche i reati di tipo predatorio, con 160 autovetture e 660 persone fermate. Un'attività che ha portato a denunciare in stato di libertà 16 persone (tre per l’ipotesi di reato di furto aggravato, tre per lesioni personali, due per minaccia, una per violazione della normativa sull’immigrazione, una per incendio colposo, una per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio e una per guida sotto l’effetto di alcool). Elevate inoltre 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada (tre per guida senza patente, una per documenti circolazione non in regola, due per uso di patente straniera non convertita, due per divieto di sosta, una per uso improprio di dispositivi sonori, una per non rispetto limiti di velocità, una per non rispetto segnaletica stradale e una per non aver voluto prendere in custodia un veicolo sottoposto a sequestro.

Controlli 'Green Pass'

Contestualmente, il personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha proseguito anche nell’attività di verifica del rispetto della normativa CoVid-19. Nel periodo tra il 13 e il 20 dicembre i militari hanno proceduto al controllo a campione di 486 persone e di 126 tra attività ed esercizi commerciali, relativamente al riscontro del “green pass rafforzato” e “green pass semplice”, elevando una sola sanzione per il non rispetto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Dati che evidenziano una risposta diligente dei cittadini e degli esercizi pubblici del capoluogo umbro e del suo hinterland.

Trasporto rifiuti

Nella mattinata di martedì (21 dicembre) infine i militari della Stazione di Castel del Piano, congiuntamente al personale della Stazione Forestale del capoluogo, nel corso di un servizio disposto dal Comando Legione Carabinieri Umbria e finalizzato ai controlli del trasporto su strada di rifiuti hanno elevato una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 193 comma 1 D.Lgs. n.152/06, per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il previsto formulario di identificazione rifiuti o altro documento equivalente.