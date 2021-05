Assembramenti, schiamazzi e alcol consumato dentro il negozio, chiusi tre locali a Fontivegge

Polizia e Carabinieri hanno passato al setaccio la zona di Fontivegge e via del Macello grazie ad un servizio di controllo mirato alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al rispetto della normativa di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 70 persone e sottoposti a controllo 40 autoveicoli, uno dei quali sequestrato per violazione del codice della strada.

Della chiusura di un locale abbiamo dato notizia già ieri pomeriggio ( Fontivegge, la Questura chiude locale in via del Macello: nei giorni scorsi liti e denunce dei residenti ) cui se ne aggiungono altri due per violazione della norma che vieta il consumo di bevande o alimenti all’interno dei locali.

Il personale operante ha trovato all'interno dei locali in questione, due “Afro-Market”, diversi iclienti intenti a consumare bevande alcoliche e non. A quel punto, identificati i trasgressori e rilevata la violazione, gli agenti hanno provveduto ad elevare ai titolari dell’attività la sanzione di 400 euro e a disporne la contestuale chiusura temporanea, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

L’ottima sinergia tra le diverse Forze di Polizia operanti nella Provincia continua a produrre i suoi frutti. Infatti, il coordinamento nei controlli e la presenza capillare delle pattuglie sul territorio consente di individuare tempestivamente e reprimere quelle situazioni di irregolarità della normativa anti-covid che fino ad ora si sono evidenziate comunque in pochi casi rispetto ad un constatato generalizzato senso di responsabilità da parte della popolazione.