Vivono in un appartamento inagibile, sgombero e denuncia della Polizia municipale

Polizia municipale impegnata nei controlli, non solo in centro storico, contro ogni forma di microcriminalità e di violazione alle normative anti Covid.

Nell’ultima settimana, agenti e ufficiali dell’Ufficio sicurezza urbana, hanno eseguito e ripetuto accessi in vari stabili a Ponte Felcino, in cui si è confermata la dimora di soggetti con precedenti di polizia vari, rispetto ai quali, visto che non avevano alcun titolo per occupare gli immobili, sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti a dichiararne l’inabitabilità.

