Ubriaco in farmacia, vuole la medicina senza ricetta e aggredisce i poliziotti: denunciato

Entra ubriaco in farmacia e poi strattona e prende a calci i poliziotti intervenuti. È successo nel centro storico di Perugia, dove il personale della squadra volante è stati chiamato a inìtervenire per la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, che pretendeva di ottenere un farmaco senza la necessaria ricetta medica.

Dopo aver notato il fortissimo alito vinoso dell’uomo, un cittadino tunisino classe 1985 con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, gli agenti gli hanno chiesto di esibire un documento di identità e il 35enne ha così dato in escandescenze. Sul posto era presente anche un poliziotto fuori servizio che dopo aver provato a calmarlo, è stato improvvisamente colpito dall'uomo con un pugno al volto.

Una volta calmato non senza difficoltà dagli uomini della squadra volante, il 35enne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A suo carico inoltre, vista la sua irregolarità sul territorio nazionale, sono state avviate le pratiche per l’espulsione da parte dell’ufficio immigrazione.