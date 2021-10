Trasimeno, controlli e multe per guida senza cintura di sicurezza, sorpassi vietati e niente assicurazione

Controlli dei Carabinieri nelle strade di provincia e nei centri abitati del comprensorio del Trasimeno per aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando anche l’attività di contrasto alle condotte illecite.

I servizi esterni di controllo del territorio messi in campo dalla Compagnia Carabinieri di Città della Pieve nello scorso fine settimana hanno portato al controllo di 253 persone e 197 veicoli, elevando 6 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa (2), mancato possesso dei documenti di circolazione (2), mancato utilizzo della cintura di sicurezza, sorpasso in condizioni di divieto.