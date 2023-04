Sicurezza, controlli nei parchi e negli edifici abbandonati

Proseguono i controlli da parte della polizia contro microcriminalità, degrado urbano furti e spaccio.

La Questura di Perugia, infatti, ha predisposto dei mirati servizi di controllo, il cui dispositivo “rafforzato” ha visto l’impiego del personale della polizia locale e del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche.

I controlli hanno interessato via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, via della Ferrovia e via Fiorenzuola, piazzale Bellucci e piazza Grimana, nel corso dei quali sono stati ispezionati diversi garage e fondi privati per verificare la presenza di persone sospette e dedite all’attività di spaccio.

Nel corso del pattugliamento gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno di un appartamento di cui era stata segnalata l’occupazione abusiva, verifica che ha avuto esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitazione, è stato trovato un cittadino straniero di 44 anni, che sentito in merito alla sua presenza, non ha fornito delle motivazioni attendibili.

Per questo motivo, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici di Polizia, è stato denunciato per occupazione abusiva di terreni ed edifici.

Il monitoraggio è stato esteso anche alla zona della stazione ferroviaria di Fontivegge e nel parco della Pescaia, dove sono stati effettuati controlli finalizzati a prevenire la prostituzione su strada senza però rilevare situazioni di criticità.

Durante l’attività sono stati disposti 7 posti di controllo, identificate 111 persone e monitorate 56 autovetture.

Un uomo di 62 anni, è stato sorpreso alla guida senza la patente e con veicolo privo di assicurazione e della prevista revisione.

Ultimati gli accertamenti, per il 62enne sono scattate le sanzioni pecuniarie per un totale di 5.315 euro ai sensi degli articoli 180, 80 e 116 del Codice della Strada, contestualmente al fermo amministrativo del veicolo.