Controlli dei Carabinieri, 6 persone multate a Todi per mancato rispetto delle norme anti Covid

A Marsciano e Deruta denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata

I Carabinieri di Todi hanno effettuato una serie di controlli sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione contro l'epidemia da Covid-19.

Controllate 156 persone e 6 multate per violazione delle misure disposte per il particolare momento di emergenza da pandemia e 34 esercizi commerciali, risultati in regola con le ultime disposizioni.

Durante le attività di verifica a Marsciano e Deruta, due giovani sono stati denunciati in stato di libertà perché sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica, con patente ritirata.