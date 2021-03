Settimana di controlli anti Covid e di contrasto al crimine a Perugia: multe e denunce dei Carabinieri

In tre denunciati per maltrattamenti in famiglia, evasione e violazione dell'ordine del Questore di ritorno a Perugia. In 4 sanzionati per mancato rispetto delle norme anti Coronavirus

Una settimana di intensi controlli per i militari della Compagnia Carabinieri di Perugia, impegnati sia nel contrasto ad ogni forma di criminalità e delle violazioni alla normativa anti-Covid.

In sette giorni i Carabinieri dei reparti della Compagnia di Perugia hanno controllato 229 autovetture e identificato 391 persone. Multate 4 persone per violazione alla normativa relativa al contenimento della diffusione del contagio da Covid (mancato utilizzo delle mascherine, assembramenti, circolazione senza motivo in orario vietato.

Sul fronte del contrasto alla criminalità sono state segnalate 3 persone quali assuntori, poiché trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish/marijuana.

Denunciate 3 persone per violazione al divieto di ritorno nel comune di Perugia emesso dal Questore, per maltrattamenti in famiglia e per evasione dagli arresti domiciliari.