Controlli sugli affitti e antispaccio, Polizia di Stato e Municipale in azione in via Cortonese

Pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Perugia hanno controllato, questa mattina, una palazzina in via Tosca, traversa di via Cortonese.

Nel mirino delle forze dell'ordine alcuni appartamenti dove si sospettava la presenza di spacciatori e inquilini irregolari. Era presente anche l'assessore alla Sicurezza Luca Merli.

Sono state controllate alcune persone e verificato se avevano il titolo per risiedere nello stabile e anche la loro posizione di permanenza in Italia.