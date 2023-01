Allarme furti a Ponte San Giovanni, la denuncia di Mincigrucci: "Sono entrati in casa mentre pranzavo"

Allarme ladri a Ponte San Giovanni. A denunciare la sgradita visita in casa è Gianfranco Mincigrucci, già esponente politico cittadino, e molto impegnato nella vita sociale del quartiere.

Con un post su Facebook ha raccontato quanto avvenuto: “Stiamo all’erta c’è un gruppo di zingare che si introducono negli appartamenti a tutte le ore”.

Mincigrucci racconta che ieri “ha suonato il mio campanello una donna piccola di circa 1.50 cm con la scusa di essere una rappresentante del Folletto. Rimanendo sulla porta l'ho ascoltata e subito liquidata”.

L’episodio spiacevole è avvenuto oggi all’ora di pranzo, “quando il campanello suona ripetute volte in modo insistente”, ma Mincigrucci non risponde “dopo avere visto, dalla telecamera, che non conoscevamo il disturbatore del pranzo”.

Passano cinque minuti e con la moglie sente dei rumori al portone di casa. Il tempo di alzarsi da tavola e andare a vedere che, ecco, “il portone che improvvisamente si apre. Tre donne, convinte che nessuno fosse in casa, entrano, ma appena ci trovano in piedi difronte a loro fuggono dirigendosi verso la scuola media”.

Mincigrucci scrive che “il fatto sarà denunciato, da qui a poco, nella locale caserma dei Carabinieri. Se lo accettate posso consigliarvi di attivare il fermo porta che consente solo l’apertura di un pertugio. Questo per evitare di trovarsi a tu per tu con questi delinquenti che aprono le porte, non chiuse a chiave, con delle lamelle di plastica dura che fanno scorrere tra il telaio della porta e lo scrocco di apertura della porta stessa”.