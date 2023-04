Falsi contratti telefonici, presunto truffatore assolto perché irreperibile

Un 34enne indonesiano, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finito sotto processo per sostituzione di persona.

L’imputato era accusato di avere “al fine di procurare un vantaggio a sé stesso” e di recare un danno a un’altra persona, “induceva in errore quest’ultima, attribuendosi “il falso stato” di operatore di una compagnia telefonica.

Nel corso della telefonata avrebbe fatto credere alla vittima di sottoscrivere un’offerta telefonica, per impossessarsi delle generalità della stessa che aveva inviato una copia della carta di identità e del codice fiscale.

Fatto avvenuto a Perugia il 30 agosto del 2019. Nel corso dell’udienza di oggi il giudice ha dichiarato il non doversi procedere a carico dell’imputato in quanto irreperibile e in assenza della prova da parte sua di essere a conoscenza del processo in corso.