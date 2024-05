Si finge agente segreto e minaccia un avvocato perugino: "Stai attento, sappiamo tutto di te. Smettila di sostenere Putin"

Avvocato perugino diffamato sui social dopo un post di riflessione sulla guerra in Ucraina: la Procura di Perugia chiude le indagini a carico di una persona che avrebbe agito con falsi profili per insultare e minacciare il professionista.

L’uomo, un 65enne lombardo, è accusato di aver cagionato un “grave e perdurante” stato d’ansia nel professionista fino a “indurlo a modificare le sue abitudini di vita” con la persona offesa che “cercava di frequentare sempre posti affollati e temeva di essere aggredito” e ad assumere degli ansiolitici.

Secondo l’accusa l’indagato, difeso dall’avvocato Sylvia Piazzoli, attraverso la creazione e l’utilizzo di due profili falsi su Facebook, con il nome di “Guglielmo Spada” e “Marina Rovaris”, “interloquiva con vari utenti”, tra cui l’avvocato perugino, “affermando di essere un generale dei Carabinieri e dei servizi segreti di sicurezza italiani, attualmente in servizio a Kiev con il contingente Nato” e affermava che tutti quelli che avevano “posizioni filo-russe” erano seguite da mesi dai servizi, di essere in possesso di dati personali che avrebbe pubblicato sui social e che esisteva “un settore dei servizi appositamente deputato a picchiare gli oppositori politici”, come l’avvocato perugino.

Nei messaggi poi si passava anche alle minacce e agli insulti, come nel caso di una risposta ad una domanda: “Scrivi più caxxate tu che una mandria di bonobo. Vergognati”. Alle proteste dell’avvocato che gli scriveva di non esprimere giudizi visto che non si conoscevano, rispondeva: “Ti conosco benissimo, se vuoi metto i tuoi dati: cellulare, indirizzo, iban nella prossima risposta. Vedi di smetterla velocemente … sono pagato per indagare su gente come te. Ti seguiamo da mesi. Aspetta solo che il paese entri in guerra per vedere cosa ti aspetta”.

Alle proteste del professionista rispondeva: “Smettila di rompermi i cog…, non costringermi a passare ad altro piano”. Piano che consisteva a pedinamento sotto casa dell’avvocato perugino. Un giorno, infatti, il professionista riconosceva l’indagato appostato sotto la sua abitazione, con “giubbone invernale e occhiali da sole” e quando usciva lo fissava “con aria minacciosa per un tempo prolungato”.

Gli episodi sono avvenuti in rete e a Perugia tra il 5 dicembre del 2022 e il 4 maggio del 2023.