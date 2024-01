San Sisto, Comune di Perugia "battuto" davanti al Tar: spunta un’antenna della radiotelefonia di 27 metri

San Sisto, spunta un’antenna della radiotelefonia di 27 metri. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione alla ditta contro il Comune di Perugia.

Il ricorso è stato proposto da Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane spa, difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, contro il Comune di Perugia, difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con il quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento comunale “con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente insieme ai gestori telefonici TIM e Vodafone per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile multigestore”.

La società aveva formulato un’istanza al Comune di Perugia “finalizzata alla verifica della disponibilità di un’area di titolarità comunale a San Sisto Alta, da mettere a disposizione mediante sottoscrizione di apposito accordo contrattuale, per l’installazione di una nuova stazione radio base (SRB) con palo di altezza di circa 27 metri”.

Il Comune rigettava la richiesta sostenendo che la zona individuata ricadeva “in aree sensibili nelle quali, ai sensi dell’art. 9 delle norme tecniche del Piano degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione vigente del Comune di Perugia, non potevano essere localizzati nuovi impianti quale quello oggetto della richiesta”.

La società insisteva e chiedeva “la convocazione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta, trattandosi di area interessata da vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico, erano allegati il progetto architettonico, la relazione paesaggistica, la relazione geologica e la relazione di conformità in materia di campi elettromagnetici”.

Il Comune di Perugia non convocava la conferenza di servizi e comunicava a Inwit i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: “presenza di nuclei urbani, centri minori, complessi unitari ed aggregati rurali, nonché da aree ed insediamenti ad essi strettamente correlati”.

Per questo scattava il ricorso al Tar sul presupposto che “le disposizioni del Piano degli impianti radioelettrici sarebbero testualmente riferite agli impianti per i servizi GSM/UMTS, con la conseguenza che esse non potrebbero essere invocate per negare l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per servizi di telecomunicazione ultima generazione (4G e 5G), in relazione alle quali le esigenze di localizzazione sarebbero significativamente differenti” e che la conferenza di servizi avrebbe dovuto essere convocata in ogni caso.

I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento in quanto in tema “di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’installazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.

Le limitazioni “a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili” sono “incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale”, in special modo quando non vengono individuate zone alternative.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la riapertura della partita per l’installazione dell’antenna.