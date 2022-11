Si arrabbia con il vicino e gli cade hashish dalle tasche davanti ai carabinieri, arrestato

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia hanno arrestato un 30enne di Spoleto per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

I militari, su richiesta alla centrale operativa, sono intervenuti in un’abitazione di Perugia perché i vicini avevano segnalato un’animata lite. Giunti sul posto i militari hanno subito constatato che non c'erano persone ferite e che si era trattato di una litigata tra due conviventi, per futili motivi. Saputo il motivo del controllo da parte dei carabinieri, il trentenne ha dato in escandescenza iniziando ad urlare contro la porta del vicino di casa e nella concitazione dalla tasca dei pantaloni gli sono caduti due involucri e sono stati subito recuperati dagli operanti, nonostante il tentativo del ragazzo di nasconderli. All’interno del cellophane vi erano due pezzi di hashish. Ricorrendone i presupposti i carabinieri hanno così proceduto a perquisizione domiciliare, ritrovando altro hashish per un peso complessivo di 180 grammi. Il 30enne si è assunto la totale responsabilità della detenzione, dichiarando di essere assuntore ed è stato quindi denunciato in violazione della normativa sugli stupefacenti.