Si affaccia dalla finestra e punta il fucile da softair contro i passanti, denunciato un 37enne

Si affacciato alla finestra e ha puntato il fucile mitragliatore verso alcuni passanti. Un'arma da softair si è scoperto successivamente, come le altre che gli uomini della squadra mobile hanno trovato nel suo appartamento al terzo piano di un edificio di piazza Italia. E' stato denunciato per procurato allarme un 37enne ecuadoriano che questa mattina ha scatenato il panico nel cuore del centro storico.

Dopo le chiamate di aiuto di diversi passanti, gli agenti sono intervenuti, procedendo a individuare l'abitazione e dopo aver constatato che l’uomo non risultava possedere armi, i poliziotti sono entrati in casa dove hanno trovato il 37enne in evidente stato confusionale. Dalla perquisizione, come detto, sono spuntate,sparse in varie zone della casa, diverse armi da softair poi sequestrate.