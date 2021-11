Foligno: shopping con il bancomat rubato, individuato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Foligno hanno rintracciato e denunciato un 33enne, straniero, per utilizzo indebito di un bancomat. L'uomo avrebbe utilizzato, infatti, una carta di pagamento risultata rubata per fare shopping in un'attività commerciale.

L'uomo è stato scoperto perché il commerciante dove ha utilizzato il bancomat, un tabaccaio, si è insospettito. Lo straniero aveva effettuato degli acquisti, infatti, per un importo molto basso, al di sotto della soglia che necessita dell'inserimento del pin per validare l'acquisto e l'uso del bancomat.

ll titolare della tabaccheria ha avuto dei sospetti nel vedere che l'uomo aveva fatto diversi acquisti presso il suo esercizio, ravvicinati e tutti di piccoli importi; così ha chiamato i Carabinieri.

Quando una pattugali è arrivata sul posto l'uomo si era già allontanato, ma i militari sono risaliti all'intestatario del bancomat, scoprendo che la carta era stata rubata il giorno prima e bloccata in banca.

Dalle immagini della video sorveglianza e dalla raccolta di informazioni sul posto i militari sono risaliti all’identità dell'utilizzatore e lo hanno denunciatoper ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito o carta di pagamento.