Fontivegge, nuovo sgombero in via Oddi Sforza: trovati cinque ospiti abusivi, uno portato in caserma

Sono passate appena due settimane e le forze dell’ordine sono tornata a Fontivegge per sgomberare la palazzina di via Oddi Sforza, nuovamente occupata in maniera abusiva da sbandati in cerca di riparo dal freddo e spacciatori in cerca di un luogo sicuro.

Sul posto gli agenti della Polizia locale e i militari dell’Arma. Nei locali occupati sono state trovate due donne e tre uomini, uno dei quali è stato portato via per identificazione e accertamenti.

Presente anche l’assessore Luca Merli e i proprietari dell’immobile, chiamati a mettere in sicurezza lo stabile per evitare ulteriori occupazioni abusive.

Il 15 novembre all’interno dell’edificio, per il cui accesso si è reso necessario richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, gli operatori hanno trovato giacigli di fortuna, oggetti utilizzati per il consumo di stupefacenti e diversi rifiuti. Inoltre, sempre all’interno dell’immobile, gli agenti hanno rintracciato 6 persone – 2 donne e 4 uomini – dei quali 5 sono risultati essere cittadini stranieri e una cittadina italiana. Uno straniero, pur di evitare le manette, si è arrampicato sul cornicione, minacciando un gesto estremo.

Oggi forze dell'ordine nuovamente in azione per liberare lo stabile dagli ospiti abusivi.