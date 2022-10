Ponte d'Oddi, trovati in 20 in un appartamento e con 10 minori che non vanno a scuola

La Polizia locale del Comune di Perugia hanno effettuato un sopralluogo a Ponte d’Oddi per verificare le condizioni di un immobile occupato da 20 soggetti di etnia rom, suddivisi in 4 nuclei familiari.

L'intervento è stato sollecitato da diverse segnalazioni da parte di cittadini sul sovraffollamento dei locali, sulla presenza di condizioni igienico-sanitarie e strutturali precarie, nonché in merito all’evasione dell’obbligo scolastico dei minori e molestie per rumori subite dai residenti.

Il sopralluogo sul posto, condotto unitamente a personale dei servizi sociali, di un tecnico del Comune e di rappresentanti della Asl ha consentito di riscontrare un effettivo sovraffollamento, nonché una precarietà dell’impianto elettrico, non a norma. Per tali elementi verrà emanato un provvedimento volto a dichiarare l’inagibilità dell’immobile.

Una persona è stata condotta in Questura per la notifica di un provvedimento di rintraccio. Sono in corso approfondimenti rispetto ai 10 minori identificati dentro l’abitazione poiché risulta che alcuni di loro non frequentino la scuola.