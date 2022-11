Sfugge alla sorveglianza speciale per andare al bar e a rubare al supermercato: condannato

Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di non lasciare il comune di Bastia Umbra, viene trovato al bar con gli amici ad Assisi e pochi giorni dopo fermato al supermercato, a Perugia, per furto.

Un cittadino straniero, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è finito sotto processo “perché in qualità di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bastia Umbra” per la durata di due anni, violava tali obblighi allorquando veniva trovato in una bar di Assisi “senza avere alcuna autorizzazione delle autorità preposte” e senza aver prima avvertito “alcun numero di emergenza per comunicare preventivamente i suoi spostamenti in orari non consentiti”.

Pochi giorni dopo, inoltre, lo stesso soggetto veniva fermato dal personale di sorveglianza di un supermercato “per un furto di quattro confezioni di carne bovina del valore complessivo di 33,12 euro”. L’accusa contestava all’uomo anche l’aggravante di “aver commesso il fatto su cose esposte sui banchi di vendita per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede”.

Il giudice ha condannato l’imputato a 3 mesi di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale e dichiarato non doversi procedere per il furto per inidoneità della querela.