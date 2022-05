Sfonda il portone di un condominio per drogarsi nei garage, riconosciuto e denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e denunciato un sudamericano di 25 anni per possesso di droga.

Il giovane, originario dell'Ecuador, è stato fermato per un controllo in piazza Vittorio Veneto. Gli agenti lo hanno controllato in quanto pochi giorni prima si era reso responsabile del reato di invasione aggravata di terreni ed edifici.

Il 25enne, insieme a un amico, dopo aver danneggiato il portone d’ingresso di un condominio, si era introdotto nello scantinato per consumare della sostanza stupefacente.

Gli agenti, intervenuti, non avevano trovato i due giovani che si erano dati alla fuga prima del loro arrivo. Tuttavia, dalla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, gli operatori erano riusciti a riconoscere il 25enne, noto per i numerosi precedenti di polizia.

Dopo averlo individuato e fermato è stato accompagnato in Questura e sottoposto a perquisizione, al termine della quale sono stati trovati all’interno delle tasche dei pantaloni due involucri termosaldati contenenti hashish e marijuana.

La droga è stata sequestrata e il 25enne denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e invasione di terreni ed edifici aggravata.