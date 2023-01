Sfascia a sassate la pensilina dell'autobus, denunciato 34enne

Qualche giorno fa, gli agenti della questura di Perugia sono intervenuti in strada Trasimeno Ovest per un atto vandalico che era stato riscontrato in una delle fermate autobus presenti lungo l’arteria stradale.

Gli operatori, contattati dal personale del servizio di trasporti, hanno rilevato che qualcuno, utilizzando dei grossi sassi, aveva infranto i vetri della pensilina della fermata degli autobus.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi utili ai fini delle indagini, gli agenti hanno sentito iil cittadino che aveva dato l'allarme e che ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo. Le indicazioni fornite hanno consentito agli investigatori di identificare il responsabile, un 34enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Terminate le attività di rito, i poliziotti hanno deferito l'uomo per danneggiamento aggravato.