PERUGIA E STORIE | Un sogno iniziato 30 anni fa e continua ancora: la scommessa vinta dai fratelli Valigi nel mare vasto dell'immobiliare

Festeggiare 30 anni di resistenza e dedizione, in una Perugia che ha cambiato volto e mercato mille volte, per giunta facendo un lavoro dove si rischia in proprio, dove la concorrenza è alta e malattia e ferie sono un lusso. Ecco festeggiare 30 anni della propria attività è una notizia, di quelle belle, che fanno bene a Perugia e rappresentano un esempio per tanti giovani imprenditori e non. Ed è per questo che l'orgoglio dei fratelli Sauro e Paolo Valigi è legittimo in questo fine 2022 che possono spegnere ben 30 candeline del marchio - lanciato nel 1992 - Grifoconsult, specializzato nel settore immobiliare uno dei più difficili e in continua evoluzione in fatto di gusti, sicurezza e territori.

"Abbiamo iniziato - hanno spiegato i fratelli Valigi - il nostro percorso in un’epoca in cui il settore immobiliare era ancora estremamente immaturo, un settore che doveva crescere e formarsi. Siamo stati artefici dei cambiamenti del settore, perché a contatto quotidiano con la realtà immobiliare e sempre alla ricerca di proposte adeguate ai tempi che cambiano, soprattutto con l’avvento della tecnologia, internet in particolare. Abbiamo vissuto un’epoca di vero e proprio stravolgimento… basti pensare che quando abbiamo iniziato non avevamo nemmeno il cellulare".

Un'altra epoca oggi dove l'online e la domotica sono gli assi portanti per vendere e dare nuove offerte nel settore immobiliare. "In poco tempo ci è stato chiaro che, oltre offrire “consulenza immobiliare” – in cui abbiamo sempre creduto - era indispensabile lavorare in team, sviluppando ampie possibilità di attività professionale anche per agenti immobiliaEI che hanno sentito il desiderio di essere inseriti in una struttura capace di offrire le migliori gratificazioni professionali e le migliori opportunità sul mercato. Per questo abbiamo anche creato una adeguata struttura moderna, dinamica, pensata per soddisfare in modo concreto i migliori comfort lavorativi, ma anche per dare le migliori rispisto ai nostri clienti. Il tempo e l'evoluzione hanno aggiunto e fatto maturare l’ “Esperienza nel settore immobiliare” che ci attesta come esperti nel risolvere situazioni problematiche e avere chiaro, in poco tempo, quali consigli preziosi dare a chi si rivolge a noi. Abbiamo sempre creduto che la correttezza professionale abbinata alla competenza – che ci hanno sempre distinto - devono andare di pari passo: una filosofia di lavoro che ci ha dato risultati vincenti e gratificanti e che si sono sempre più attestati negli anni".

Elementi, questi, da non trascurare in un settore dove “si mettono in gioco” capitali molto importanti frutto di sacrifici di una e anche più vite, risparmi, investimenti. "La nostra filosofia è sempre stata quella di guardarci indietro - che ci permette di migliorare -, vivere al meglio il presente e progettare per il futuro (nati viosionari, poi cresciuti innovatori e ora consulenti) - hanno scritto i fratelli Valigi - "Ed è per questo che oggi, 30 anni dopo, Grifoconsult rappresenta una delle migliori realtà nel mercato immobiliare umbro perchè negli anni ha acquisito quell'esperienza nel trovare la casa o l'ufficio giusto ai clienti che devono essere guidati. Sono coloro che ci hanno fatto vivere e realizzare questo sogno... che compie 30 anni".