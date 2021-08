"Sesso in chat con un ragazzino in cambio di soldi": arrestati la madre e un parroco

Favoreggiamento della prostituzione minorile: madre e parroco arrestati dai carabinieri. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo nei confronti di un prete di 63 anni, che esercita il ministero nel Perugino ma è originario della provincia di Palermo, e una donna di 51 anni.

Come anticipato da PalermoToday l’uomo si trova ora nel carcere di Spoleto, in Umbria, mentre la donna è stata sottoposta ai domiciliari a Termini Imerese. La donna, secondo la ricostruzione, avrebbe concesso che il parroco e il figlio, un minore, si collegassero in qualche videochat per compiere atti sessuali o scambiarsi foto.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Palermo, le videochiamate a sfondo sessuale sarebbero diverse e coinvolgerebbero altri bambini o ragazzini. Una di queste storie riguarda proprio la donna di 51 anni che, in alcune occasioni, avrebbe anche accettato del denaro per consentire che il figlio incontrasse, sebbene a distanza e dietro uno schermo, il sacerdote che vive in Umbria.

Tanti i dettagli da ricostruire ma sui quali i carabinieri della compagnia di Termini e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.